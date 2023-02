Reprodução/Globo - 20.02.2023 Sapucaí recebeu seis escolas na primeira noite do Carnaval de 2023





O Sambódromo da Marquês de Sapucaí foi palco da estreia do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (20). Seis escolas de samba passaram pela avenida, em uma noite marcada pela presença de muitas celebridades.

Alguns perrengues aconteceram na estreia das agremiações de destaque, do carro alegórico danificado ao problema da atriz Paolla Oliveira com a fantasia escolhida. O vazamento de água, que ocorre desde os desfiles da série Ouro no fim de semana , também atrapalhou o evento.

Império Serrano

A primeira escola a passar pela Sapucaí trouxe uma homenagem ao artista Arlindo Cruz. O sambista marcou presença sentado em um trono e as alas simbolizaram a carreira e músicas do cantor. Amigos famosos do homenageado, como Regina Casé, Marcelo D2 e Péricles, o acompanharam no carro.

Filho do músico de 64 anos, Arlindinho se emocionou com a homenagem ao pai, que sofreu um AVC em 2017 e lida com sequelas até hoje. "Hoje eu vi meu pai sorrir, melhorar o semblante, um semblante mais leve", afirmou o também cantor à Globo.





A agremiação também recebeu a ex-"BBB" Larissa Tomásia como musa. A influenciadora, que participou do reality em 2022, investiu cerca de R$ 30 mil na fantasia, assim como contou anteriormente ao "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente.

Grande Rio

O segundo desfile da noite também propôs uma homenagem a outro ícone da música brasileira, Zeca Pagodinho. Mais de 3 mil integrantes se dividiram entre as alas com grandes estruturas, como o carro-abre alas, que apresenta 13 metros de altura, e exibiu cerca de 40 imagens de São Jorge.

Entre as famosas que desfilaram pela agremiação, estão nomes como Yasmin Brunet, Monique Alfradique, Pocah, Mileide Mihaile, Gabriela Versiani e Paolla Oliveira. Esta última atriz, rainha da escola, passou um perrengue com a fantasia.

Acompanhada do namorado, o cantor Diogo Nogueira, a artista usava um tule como uma "segunda pele", embaixo dos detalhes prateados pelo corpo. Uma parte do look na cabeça saiu do lugar e ela precisou utilizar um garfo para arrumar o visual.

Mocidade Independente de Padre Miguel

A terceira agremiação da noite homenageou Mestre Vitalino, um artesão pernambucano de Caruaru que ficou conhecido pelas figuras de cerâmica. As obras foram retratadas com personagens e paisagens, expondo campos de milho, girassóis, trigo e algodão entre as alas.





O também artesão Severino Vitalino, filho falecido do homenageado, foi lembrado na comissão de frente com um presépio nordestino criado por ele. As fantasias e maquiagens dos 3 mil componentes traziam tons terrosos para se assemelhar ao barro das obras.

Unidos da Tijuca

A escola de samba levou à Sapucaí a história da Baía de Todos os Santos, da Bahia. A atriz Juliana Alves se destacou ao representar Iemanjá durante um show de luzes com coreografias para representar o mar. A cantora Lexa, rainha de bateria, desfilou com uma fantasia dourada.

Entre os perrengues enfrentados pela agremiação está a estátua de um dos carros alegóricos, que representava um farol. O item entrou tombado na avenida, após esbarrar em um viaduto antes do desfile.

Denadir Garcia, porta-bandeira da Unidos da Tijuca, ainda chamou atenção para o vazamento de água no sambódromo. "Todas as cabines de jurados está descendo muita água. A gente quer dar um gás, quer fazer a dança com uma velocidade legal, mas não tem como, tem que ir bem devagar. Porque tem muita água, nas três cabines de jurados, parece que está vindo de uns camarotes", disse à Globo.

Acadêmicos do Salgueiro

A agremiação trouxe o enredo "Delírios de um paraíso vermelho" para representar uma nova versão do Jardim do Éden, o paraíso. O carnavalesco Joãosinho Trinta foi homenageado logo ao início do desfile, que impressionou pelo tamanho do carro abre-alas: a estrutura apresentava 100 metros de comprimento e 16 metros de altura, enquanto carregava 35 mil litros de água para jorrar por dois chafarizes.

Entre as celebridades que desfilaram estão a cantora Rebecca, a influenciadora Rafaella Santos, atriz Dandara Mariana, a atriz Deborah Secco, entre outras. A atriz Viviane Araújo, rainha da escola pelo 15º ano, se destacou pelo figurino detalhado.







Mangueira

A escola de samba finalizou a primeira noite de desfiles do grupo especial com uma representação das diferentes Áfricas que auxiliaram na construção do Carnaval na Bahia. Com 3,5 mil integrantes, a agremiação contou a história cronologicamente, do século 19 até os dias atuais.

A rainha de bateria, a apresentadora Evelyn Bastos, completou os 10 anos no posto utilizando uma fantasia dourada. Thelma Assis, campeã do "BBB 20", desfilou como musa após a passagem pelo Carnaval de São Paulo pela Mocidade.









