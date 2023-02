Glória Groove e Valesca Popozuda dão broncas em foliões

No Carnaval de São Paulo, também houveram interrupções. Principalmente, no Bloco das Gloriosoas, de Glória Groove, que aconteceu no último sábado (18). A cantora e a convidada, Valesca Popozuda, precisaram interromper o show no trio menos três vezes para dar broncas no público. 500 mil pessoas participaram do bloco, que esperava apenas 200 mil. Deste modo, houve aglomeração e muita confusão.“Caraca, respeita gente, a gente está há anos sem carnaval”, disse Valesca. O bloco, inclusive foi encerrado pela polícia, antes do previsto, devido à superlotação.