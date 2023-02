Reprodução/Instagram 19.02.2023 Carla Perez está à frente do bloco infantil Algodão Doce, em Salvador

Carla Perez está de volta ao Carnaval da Bahia e surpreendeu o público de seu bloco infantil, Algodão Doce, ao recriar o figurino clássico que usou na capa do CD "É o Tchan", do então grupo Gera Samba, que posteriormente mudaria o nome para o mesmo do trabalho. A cantora e ex-bailarina subiu ao trio elétrico neste domingo (19) e agitou a multidão no circuito Osmar, em Campo Grande.



A animação da ex-loira do Tchan era tanta que ela também recriou a imagem de divulgação que fez do CD, lançado em 1995, com a mesma pose e o sorriso de sempre. Na comparação, é possível ver que Carla, atualmente com 45 anos, optou por adicionar mais tecido ao top e ao shorts, deixando-os menos ousados.

"Eu escolhi esse look hoje para homenagear os 30 anos do É O Tchan, time que eu fiz parte desde o Gerasamba e lembrar que estamos de volta, que o Carnaval voltou, que o É O Tchan está com tudo e a Carla Perez voltou também [ao Carnaval]", comentou ela ao G1.

Além dos dançarinos em cima do trio, a cantora também convidou Scheila Carvalho, com quem dividiu o palco no grupo baiano, e Sheila Mello , que a substituiu no posto de loira do Tchan quando ela decidiu seguir carreira solo. O casal de cantores Tays Reis e MC Biel também foram convidados do bloco Algodão Doce.

Reprodução/Instagram 19.02.2023 Carla Perez fez até a mesma pose do CD clássico do É o Tchan