Reprodução/Instagram 4º dia de folia em Salvador tem Claudia Leitte, Brown e Daniela Mercury

Bell Marques, Claudia Leitte, Xanddy Hamonia, Daniela Mercury e Carlinhos Brown são algumas das atrações deste quarto dia de Carnaval em Salvador.

Neste momento, Claudinha anima os foliões do seu tradicional 'Bloco Largadinho', no Circuito Dodô (Barra-Ondina). A concentração teve início às 16h30, no Farol da Barra.

A cantora subiu ao palco no fim da tarde deste domingo (19). Durante a apresentação, Claudia chegou a mandar um beijo para Deolane Bezerra, que assiste ao show.

A loira já havia saído com o Bloco Blow Out na sexta-feira (17) e se apresentou em um camarote privado na noite do sábado (18). Na terça (21), ela encerra sua agenda do verão de 2023 com mais uma apresentação do 'Bloco Largadinho' na capital baiana.

Bell Marques, que chamou atenção ontem depois de ter o funcionário detido pela polícia , também voltou hoje a se apresentar no Carnaval de Salvador. No Circuito Dodô (Barra-Ondina), o cantor comanda o bloco 'Camaleão'.

Veja abaixo outras atrações que saem nesta noite nos dois principais circuitos do Carnaval de Salvador: Dodô (Barra - Ondina) e Osmar (Campo Grande):

Circuito Dodô (Barra Ondina)



18h - TRIO - PSIRICO

18h15 - CROCODILO COM DANIELA MERCURY

18h45 - TIMBALADA COM CARLINHOS BROWN

19h15 - AGRADA GREGOS COM CARLA CRISTINA

19h45 - TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR

20h - PROJETO NOVO TRIO COM GUGA MEYRA

20h15 - CORTEJO AFRO

20h45 - TRIO - AILA MENEZES

21h - ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE COM ROMA NEGRA

21h15 - TÊ TÊ TÊ COM 7KASSIO

21h30 - A MULHERADA COM BANDA A MULHERADA

21h45h - TRIO - CRISTINE CARDOSO

22h - TRIO - ÁGUA FRESCA

22h15 - TRIO - TAYRONE

23h - TRIO - MR ARMENG

23h15 - TRIO - COMCAR* COM WANIA RIVER

Circuito Osmar (Campo Grande)



18h - BLOCÃO DA LIBERDADE

18h15 - BANANA REGGAE COM THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA E CONVIDADOS

18h45 - PROJETO DEU LIGA LUCAS E DAÍ

19h15 - PROJETO AXÉ DAS ANTIGAS COM SR. WILSON

19h30 - FALA MEU LOURO COM BAMBEIA / GAL DO BECO

19h45 - OS NEGÕES

20h - AMBIENTAL E ECOSSISTEMA

20h15 - TRIO - COMCAR COM IASMIN FERNANDES

21h - TRIO - PAGODART

