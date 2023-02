Foto: Arquimedes Santos / PMO Tradicional apresentação do "Homem-Aranha" abre o bloco 'Enquanto Isso na Sala da Justiça', encantando famílias

No Alto da Sé, o Homem-Aranha de Olinda encantou uma multidão de foliões, entre crianças e adultos, com a sua tradicional descida da Caixa D'água de Olinda, uma das principais edificações do sítio histórico da cidade. Pendurado em cabos de segurança, o super-herói da Marvel travou uma batalha contra o mal a 22 metros de altura neste domingo (19).



Todos os anos, a atração é uma das mais aguardadas pelo público e, em 2023, ainda mais, já que a pandemia atrapalhou o show nos últimos dois anos. Alguns, principalmente crianças, assistiam ao espetáculo pela primeira vez. Debaixo da fantasia, está o instrutor de rapel e ator Jall de Oliveira, que atrai centenas de foliões com a sua performance.

Construída na década de 1930, em estilo modernista, pelo arquiteto Luiz Nunes, a caixa d’água da Compesa está localizada em um dos pontos mais privilegiados do Sítio Histórico de Olinda, o Alto da Sé, de onde é possível ter uma bela vista da cidade.

O show do Homem-Aranha acontece durante o desfile do bloco 'Enquanto Isso na Sala de Justiça', fundado em 1995. Mas se engana quem pensa que ele era o único super-herói por lá. Personagens como Hulk, Mulher Maravilha e Wolverine puderam ser vistos por todos os cantos, principalmente em suas versões mirins, ansiosos para a performance do colega.

Foto: Alice Mafra / PMO Família inteira se fantasia de super heróis para o bloco 'Enquanto Isso na Sala da Justiça', em Olinda





