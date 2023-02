Reprodução/Instagram Com ingressos a R$ 1.200 esgotados, Ivete Sangalo agita multidão em seu 2º dia de Carnaval

Em seu segundo dia de Carnaval, a cantora Ivete Sangalo agita os foliões do tradicional bloco Coruja, em Salvador (BA). Além do seu novo EP, "Chega Mais", a baiana leva para o trio os seus maiores sucessos da carreira, como "Arerê", "Eva", "Carro Velho", "Poeira" e mais.

O bloco está com abadás esgotados para ambos os dias de desfile — este sábado (18) e a próxima segunda-feira (20) — no Circuito Dodô, que liga as praias da Barra e da Ondina. Eles custavam até R$ 1.300 por dia.



Para a apresentação, a cantora elegeu um look prateado cheio de pedrarias, já que o tema do Coruja neste ano é inspirado no filme "De Volta Para o Futuro".

O filho mais velho de Ivete Sangalo, Marcelo, de 13 anos, voltou a participar de um trio elétrico com a mãe. Nas redes sociais, a cantora publicou um vídeo tocando um instrumento ao lado do primogênito. "A gente junto é muito onda!!!", escreveu na legenda.



O menino já havia participado da abertura do Carnaval de Salvador ao lado da cantora, na chamada "Pipoca da Ivete".

Hoje, um pouco antes de chegar ao circuito, Ivete Sangalo divertiu os foliões ao buzinar para eles enquanto dirigia a caminho do trio. Ouvindo sua música "Cria da Ivete", ela registrou a cena nas redes sociais e apareceu de roupão, mas já com a maquiagem e cabelo prontos para a apresentação.

