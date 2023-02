Reprodução/Instagram Rainha do Rebolado se apresentou no bloco 'Agrada Gregos', na Zona Sul da capital

Aos 63 anos, Gretchen provou que ainda está com a energia lá em cima ao se apresentar debaixo da chuva na tarde deste sábado (18) em um bloco de rua em São Paulo. A Rainha do Rebolado foi uma das atrações do "Agrada Gregos", que desfilou na Avenida Pedro Álvares Cabral, Zona Sul de São Paulo. Além dela, também se apresentaram no trio elétrico as cantoras Aretuza Lovi e Vanessa Apetitosa.

A forte chuva colocou as áreas monitoradas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGESP) em estado de atenção. Por volta da tarde, havia 10 pontos de alagamento, com 7 deles intransitáveis. O temporal chegou a dispersar foliões na região central da cidade.

A concentração para o "Agrada Gregos", considerado o maior bloco LGBTQIA+ de São Paulo, começou às 13h no Parque do Ibirapuera. O evento era gratuito.

Gretchen impressionou o público ao comandar uma apresentação de cerca de uma hora, mesmo com chuva.

Para participar do trio elétrico, a cantora elegeu um biquíni azul com penas e tinta branca no rosto, como homenagem aos marajoaras [sociedade que habitou a região que hoje corresponde à Amazônia durante a Era pré-colombiana], o Çaire [festividade religiosa] e os paraenses.

















