Reprodução/ Globo Juliette no Galo da Madrugada

Neste sábado (18), aconteceu o Galo da Madrugada, tradicional bloco do Carnaval de Recife, em Pernambuco. Alguns cantores passaram por lá e repercutiram na web, como Juliette. A cantora também ganhou um comentário emocionante de uma repórter da Globo.

A ex-sister foi elogiada por internautas pela apresentação que fez com Chico César. Uma das repórteres da Globo, que fazia a transmissão do bloco, comentou a performance, emocionada: "Tempo atrás ele agradeceu por ela ter colocado ele na mídia novamente e hoje ele a coloca para cantar no maior bloco do mundo ao seu lado. É isso". Vale lembrar que Juliette, campeã do "BBB 20", cantava as músicas de Chico César durante o reality, o que fez com que ele fosse colocado na grande mídia.

Repórter da @Globo se emociona ao falar da importância de @Juliette no Galo da Madrugada ao lado de Chico César. "Tempo atrás ele agradeceu por ela ter colocado ele na mídia novamente e hj ele a coloca p cantar no maior bloco do mundo ao seu lado. É isso".





Outros internautas continuaram a tecer elogios a cantora. "A voz de anjo está cantando", disse um fã ex-BBB.

A aparição de Juliette com Pablo Vittar também foi comentada nas redes sociais.

A energia da Pabllo Vittar é surreal, ela e a Juliette estão fazendo a festa



JULIETTE NO GALO DA MADRUGADA pic.twitter.com/FAeQWjzGuu — Yan (@yankisner) February 18, 2023









Juliette e Pabllo Vittar no Galo da Madrugada em Recife 🥺❤️



JULIETTE NO GALO DA MADRUGADA pic.twitter.com/tYKDRpDVpx — Viih ヅ (@AdvogadaJu) February 18, 2023