Reprodução/Instagram 18.02.2023 O bloco Cordão da Bola Preta é um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro

O Cordão da Bola Preta é um dos blocos de Carnaval mais tradicionais do Rio de Janeiro e, neste sábado (18), levou milhares de pessoas às ruas do Centro da cidade para o seu 103º desfile depois de dois anos por conta da pandemia da Covid-19. Este ano, os organizadores reforçaram o setlist de marchinhas e sambas antigos que estão na boca do povo.

O desfile começou cedo, às 8h, e terminou no início da tarde, reunindo mais de 1 milhão de pessoas, entre elas algumas celebridades como Paolla Oliveira, Leandra Leal e Emanuelle Araújo, que tiveram papéis de destaque no cortejo. A primeira foi a rainha do bloco, enquanto que a segunda assumiu o papel de porta estandarte. Já Emanuelle assumiu como musa da banda.

O bloco começou seu trajeto na rua Primeiro de Março, na altura do prédio Menezes Cortes, seguindo até o prédio do Ministério da Justiça, na Avenida Presidente Antonio Carlos. Logo no início do desfile, os foliões fizeram uma homenagemàs vítimas da pandemia de Covid-19.

Além do desfile, a Banda do Cordão da Bola Preta faz apresentações durante todo o ano em diversos eventos e nos principais bailes de carnaval da Cidade Maravilhosa como o tradicional Baile do Copacabana Palace e os badalados Camarotes da Sapucaí. Também se apresenta em desfiles, festas, cortejos em cidades do Brasil inteiro, eventos corporativos e hotéis.

Reprodução/Instagram 18.02.2023 Celebridades animam a plateia no desfile do Cordão da Bola Preta





Reprodução/Instagram 18.02.2023 Paolla Oliveira e Leandra Leal formam parte da corte do Cordão da Bola Preta





Reprodução/Instagram 18.02.2023 Emanuelle Araújo se diverte com a banda do Cordão da Bola Preta





Reprodução/Instagram 18.02.2023 Emanuelle Araújo é a musa do Cordão da Bola Preta