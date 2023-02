Reprodução/ Instagram Ana Paula Minerato

Na madrugada deste sábado (18), aconteceu os desfile do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. A Gaviões da Fiel foi a última a se apresentar e passou por perrengues, um deles foi com a musa da escola, Ana Paula Mineratado.

A modelo se desperou ao ver que estava menstruada, pouco antes de entrar na avenida. Como a fantasia dela era cavada, a situação poderia impedir que Ana Paula sambasse pela agremiação paulista.

"A Ana Paula usa DIU e não esperava que isso acontecesse. Quando ela estava na concentração, tirou o roupão e deu tempo dela ver que estava manchada", informou a assessora da musa da Gaviões da iG Gente.

Felizmente, Ana Paula conseguiu solucionar o problema e entrar na avenida. Segundo a equipe da modelo, "ela foi no banheiro ao lado da concentração, se limpou, conseguiu um OB emprestado e entrou na avenida."

"Foi um susto, mas ela conseguiu resolver porque ela ainda percebeu na concetração", relatou a assessoria da musa.

