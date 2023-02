Reprodução/Instagram - 17.02.2023 Paolla Oliveira e Diogo Nogueira em baile de Carnaval





Paolla Oliveira iniciou oficialmente a temporada de Carnaval marcando presença no baile Clube do Samba, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (17). A atriz prestigiou o show do namorado, Diogo Nogueira, e ainda roubou um beijo do cantor quando subiu ao palco.

Oliveira sambou enquanto Nogueira cantava "Flor de Caña", música feita em homenagem à companheira. Os dois dançaram coladinho e trocaram carinhos durante a apresentação, assim como é possível ver nos registros compartilhados pelo casal e por fãs no Instagram.

"Clube do Samba é amor. A gente junto", escreveu a atriz nos stories, inserindo o símbolo de um coração. "Aplausos para essa mulher incrível e maravilhosa, que hoje é a minha companheira", elogiou o artista ao finalizar a performance.

Paolla, então, retirou o microfone do rosto do namorado e roubou um beijo de Diogo. Confira abaixo o momento e outros trechos do show:













