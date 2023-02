Reprodução/Twitter Claudia Leitte chega de moto na multidão do Carnaval de Salvador

Claudia Leitte preparou uma entrada triunfal para o seu trio elétrico nesta quinta-feira (16) no Carnaval de Salvador.

A cantora chegou no circuito Barra-Ondina de moto em meio à multidão que esperava pela sua apresentação.





Vestida como entregadora de aplicativo, a artista surpreendeu a todos. Após passar pelos fãs, ela tirou a jaqueta e revelou um look justo laranja.

No pré-Carnaval, Claudia Leitte passou por um perrengue após um fã escalar o trio em Guarulhos .

Avisa que é ela! Confira a chegada de @ClaudiaLeitte para sua Pipoca no Carnaval de Salvador 2023. #CarnavalClaudiaLeitte #PipocaDaClaudinha pic.twitter.com/EEXPFGMlKH — mundoleitte  | Fan Account (@MundoLeitte) February 16, 2023





