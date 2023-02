Reprodução/Twitter Fã escala trio de Claudia Leitte e cantora desabafa

Claudia Leitte passou por um momento de tensão durante um bloco de Carnaval em Guarulhos. Enquanto cantava, a cantora foi surpreendida por um fã escalando o trio elétrico.

Em entrevista ao Gshow, a artista contou detalhes do show e relembrou outro momento, onde outro folião escalou um coqueiro e precisou pular antes do mesmo desabar.





"Eu fiz show em Guarulhos, foram três horas de show, foi sensacional, não vi o tempo passando. É óbvio, teve dois destaques ali. O cara que escalou o coqueiro. Eu falei: ‘Meu Deus do céu, esse negócio vai cair’. E caiu", contou ela.

Claudia alertou que esse tipo de ações não podem continuar acontecendo, já que pode acabar causando um acidente sério.

"Meu primeiro impulso é ajudar. Mas que loucura, né? Tem que botar um recado para que não façam essas maluquices. Não cabe no Carnaval. Ainda mais com uma mãe. Eu tive cinco filhos e um cachorro com aquele homem escalando o trio. Não sabia o que fazer e segurei o braço dele", comentou.

GENTE? E esse fã que escalou as grades do trio elétrico pra dar um abraço na Claudia Leitte pic.twitter.com/zpfc5PTC6U — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) February 13, 2023





