Foto: Reprodução/Instagram Pai de Melody zomba de derrota de Anitta no Grammy

Desenterrando uma treta que parecia ter tido um fim, Mc Belinho, pai da cantora Melody, zombrou da derrota de Anitta no Grammy Awards, após a cantora perder o prêmio da categoria de "Artista Revelação" para a cantora norte-americana Samara Joy.

O funkeiro deixou um comentário em uma publicação de uma página de fofocas no Instagram afirmando que a filha, Melody, ganhará o prêmio em homenagem à Anitta.

"É uma pena, mas fique tranquila que a @melodyoficial3 vai ganhar em sua homenagem", alfinetou ele. Anitta e Melody já tiveram diversos episódios de intrigas, o último ocorreu em 2021 após Melody anunciar o lançamento da faixa "Fake Amor", uma versão em piseiro do single "Faking Love" de Anitta.

Mas o lançamento de Melody não tinha o aval de Anitta, logo a faixa foi retirada das plataformas digitais por violação de direitos autorais e Anitta se manifestou, afirmando que MC Belinho, pai de Melody, não agiu corretamente como empresário da jovem.

"Acabaram de me mandar a versão (ótima) que a Melody fez de 'Faking Love'. Mas, galera, música não é bagunça e internet não é terra de ninguém quando se trata da propriedade de terceiros. É automático o algoritmo da minha gravadora derrubar automaticamente qualquer conteúdo postado que tenha a minha voz ou imagem e não seja autorizado previamente", contou Anitta, ressaltando que os onze "donos" de "Faking Love" deveriam ter sido contatados antes para autorizarem o lançamento da versão de Melody.

Após a premiação, Anitta agradeceu o apoio dos fãs e amigos nas redes sociais. "Foi muito lindo. Algumas pessoas me mandaram mensagens me consolando. Mas não estou triste, estou feliz! Resultado é uma coisa que a gente não consegue prever, e está tudo bem. O mais incrível mesmo era me ver lá. Eu nem estava acreditando. Pensava: 'Estou aqui com essas pessoas'. De latinos, ali, só tínhamos eu e Bad Bunny. Representamos demais", disse ela.