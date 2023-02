Divulgação - 19/8/2022 Carnaval Salvador

Já é Carnaval, cidade! Ou quase! A Prefeitura de Salvador divulgou, nesta terça-feira (7), as atrações gratuitas para o folião pipoca do primeiro dia de Carnaval de Salvador 2023, no circuito Barra-Ondina (Dodô).



Além da abertura do Carnaval com Ivete Sangalo, às 15h30, grandes nomes do Axé Músic seguiram a fila de trios elétricos na folia momesca. Saulo Fernandes, Claudia Leitte, Ara Ketu, Léo Santana, Parangolé, Babado Novo e Cheiro de Amor estão na lista.



Além deles, Bell Marques vai comandar o bloco de Quinta e a Banda EVA faz o primeiro desfile do bloco no mesmo dia. Outro bloco tradicional, "Os Mascarados", terá Larissa Luz substituindo Margareth Menezes. Para pular em "Os Mascarados", basta ir fantasiado.

Confira a programação gratuita da quinta-feira (16) no circuito Barra-Ondina

Abertura do Carnaval com Ivete Sangalo (15h30)

Saulo Fernandes

Claudia Leitte

Lincoln Senna

Léo Santana

Timbalada

Chiclete com Banana

Lá Furia

A Dama

Cheiro de Amor

Afrocidade

Parangolé

Tatau

Babado Novo

Ara Ketu

Larissa Luz em Os Mascarados

IZA, Carlinhos Brown, Márcia Short, Nêssa

Wilsinho Kraychete