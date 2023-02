Reprodução / Instagram Thais Bianca

Thais Bianca vem se preparando para o Carnaval de 2023 com ajuda da soroterapia. A antiga panicat, atual musa da escola de samba Rosas de Ouro em São Paulo, relata que recebe diariamente uma injeção de soro. “Semanalmente recebo um soro específico para minha necessidade”, afirma.

A musa paulista revela que não consome vitaminas manipuladas ou cápsulas. Em vez disso, optou por receber injeções semanais de soro com o Dr. Francisco Benetti para repor vitaminas e minerais. De acordo com Thais, isso ajuda a evitar a retenção de líquidos, especialmente importante com o desfile de Carnaval se aproximando.

No Carnaval de 2023 em São Paulo, a escola de samba Rosas de Ouro exibirá seu enredo "Kindala! Que o amanhã não seja apenas um ontem com um novo nome". A música, composta por Paulo Menezes, aborda a resistência dos povos negros.

Thais desfila pela agremiação no dia 17 de fevereiro. A fantasia da musa homenageará uma das principais orixás das religiões de matriz africana. Contudo, ela preferiu fazer suspense e não deu muitos detalhes de sua fantasia.