Reprodução/Globo - 13.04.2024 Alane, Isabelle e Mateus enfrentam último paredão do 'BBB 24'





O último paredão do "BBB 24" será marcado por uma disputa acirrada. Alane, Isabelle e Matteus estão na berlinda e um dos participantes será eliminado neste domingo (14), para a definição da final do reality show da Globo.





Na tarde deste sábado (13), a parcial da enquete do iG Gente aponta um empate técnico entre as sisters. Tanto a atriz quanto a dançarina apresentam 48% dos votos do público, para deixar o programa.

Matteus continua com mais chances de chegar à final, já que recebeu apenas 4% dos votos para ser eliminado. A votação apertada acontece após uma interferência envolvendo favorito da edição, Davi.

A equipe do baiano optou por não defender algum aliado do brother neste paredão e deixou a critério dos fãs em quem votar. "Considerando que Davi não está no paredão e já se encontra na final, desejamos boa sorte aos emparedados", afirmou a página do brother no Instagram.



"Solicitamos que todos os passageiros descansem e se preparem para o último embate. Guardem o máximo de energia para a votação final! Sabemos também que existirão aqueles que irão optar por votar, para isso, deixamos a escolha livre entre os adversários", completou a equipe.





Quem você quer eliminar e tirar da final do "BBB 24"? Alane, Isabelle ou Matteus? Vote abaixo:

QUEM VOCÊ QUER ELIMINAR DO BBB 24? ALANE, ISABELLE OU MATTEUS? VOTE AGORA! — iG Gente (@iggente) April 13, 2024





