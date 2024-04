Reprodução/Globo - 13.04.2024 Top 4 do 'BBB 24' em momento de oração





Na manhã deste sábado (13), Davi fez uma oração antes de tomar café com os colegas do Top 4 no "BBB 24". Entre os agradecimentos e declarações sobre a participação no reality show, o baiano pediu bençãos para o presidente Lula.





A menção ao político aconteceu quando o motorista de aplicativo mencionou o momento de deixar o confinamento, já que o programa termina em breve, em 16 de abril. "Quando esse programa terminar, que o Senhor possa derramar sua chuva de bençãos", afirmou.

"Não só nas nossas vidas, mas na vida de todos que passaram por aqui. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe esse povo brasileiro, essa potência mundial. Abençoe o presidente e todos que estão de frente a reger essa nação brasileira. Abençoa também o pessoal que rege esse programa", completou.

Alane, Isabelle e Matteus bateram palmas junto com Davi ao fim da oração. O brother de Alegrete ainda agradeceu o baiano por também preparar o café da manhã nesta reta final do confinamento. Veja abaixo a oração na íntegra:

Davi fez a oração de agradecimento e pediu bênção para o presidente Lula. pic.twitter.com/GDotYzSjUP — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 13, 2024





