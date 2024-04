Reprodução/Globo - 10.04.2024 Beatriz e Davi protagonizaram atritos da noite no 'BBB 24'





A briga entre Davi Brito e Beatriz Reis vai ditar o ritmo do paredão desta quinta-feira (11) no "BBB 24". Davi, Beatriz e Isabelle Nogueira se enfrentam no 20º paredão do reality da Globo.



A votação é influenciada por uma briga recente entre antigos aliados no jogo, a vendedora e o motorista de aplicativo. O baiano chamou a paulista de "egoísta" no último Sincerão e gerou uma confusão, que continuou no dia seguinte na casa.





Segundo a nova parcial da Enquete BBB do iG Gente, a diferença entre Beatriz Reis e Davi caiu, mas a sister ainda pode ser eliminada com rejeição. Antes com 80% dos votos, Beatriz aparece com 77,2% dos votos do público. Já Davi Brito surge com 12,4% dos votos, ultrapassando a coadjuvante Isabelle Nogueira, que soma 10,4% dos votos.

Como o 20º paredão foi formado?

Após a eliminação de Lucas Buda, o Top 5 participou de uma prova do líder nas alturas, com direito a tirolesa. Matteus teve o melhor desempenho e garantiu mais uma liderança. O brother optou por indicar Isabelle para a berlinda.





A dançarina começou uma votação aberta, em que Beatriz e Davi receberam dois votos. O líder foi responsável pelo desempate e optou por mandar o baiano ao paredão. O motorista de aplicativo teve direito a um contragolpe e puxou Beatriz para a disputa.