O último Sincerão do "BBB 24" aconteceu nesta segunda-feira (8) e contou com a participação dos emparedados Alane, Isabelle e Lucas Buda. A dinâmica da discórdia foi marcada por uma briga de aliados e um climão entre Isabelle e Matteus . Veja quem tem mais chances de ser eliminado após a atividade!





Segundo parcial da enquete do iG Gente, os atritos no grupo fada não geraram uma reviravolta no resultado da 19ª berlinda da edição. Assim como em parciais anteriores, Lucas aparece com mais chances de deixar o programa nesta terça-feira (9), com 62% dos votos.

Alane surge mais próxima do brother nas chances de ser eliminada do reality show, mas ainda com uma diferença considerável na porcentagem, com 32,2% dos votos. Já Isabelle permanece segura como a menos votada deste paredão, com apenas 5,8% de chances de sair.

Como o 19º paredão foi formado?

Após a eliminação de Giovanna no último domingo (7), a prova do líder foi decisiva para a definição da berlinda, já que garantiu benefícios e consequências negativas aos participantes. Alane, pior colocada na etapa inicial da competição, ocupou automaticamente a primeira posição do paredão.





Davi venceu a prova e garantiu a primeira liderança em todo o confinamento. O brother optou por indicar Lucas Henrique. Em uma votação no confessionário, Isabelle recebeu mais votos e caiu na disputa.

