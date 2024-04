Reprodução BBB 24: Tadeu Schmidt perde a paciência com Isabelle durante Sincerão

O apresentador do "BBB 24", Tadeu Schmidt, perdeu a paciência com Isabelle Nogueira nesta segunda-feira (8), após a participante se enrolar durante a dinâmica do Sincerão.

O jogo provocativo fez com que os participantes escolhessem dois confinados, um para elogiar e o outro para apontar um defeito. No entanto, uma das regras proibia que o mesmo brother fosse criticado duas vezes, na tentativa de diversificar as opções.

Com isso, Isabelle Nogueira decidiu julgar o aliado Matteus, com quem também vive uma amizade colorida. A cunhã-poranga do Boi Garantido dedicou "vtzeiro" para o gaúcho.

O climão foi instaurado após Isabelle não conseguir justificar a escolha de maneira clara. O apresentador Tadeu Schmidt a forçou a se explicar novamente, até a sister esclarecer a crítica.