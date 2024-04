Reprodução BBB 24: Beatriz cai no choro após bate-boca com Davi: 'Chateada'

O Sincerão desta segunda-feira (8) instalou uma rixa no grupo Fadas, com um bate-boca generalizado entre Davi e Beatriz. A briga aconteceu ainda durante a dinâmica, após o baiano chamá-la de "egoísta".

O jogo provocativo fez com que todos os participantes escolhessem dois integrantes, uma para criticar e outro para elogiar. Entretanto, a ação ficou mais incisiva com a regra que proibia a reincidência dos participantes no alvo da crítica.

Desta forma, Davi decidiu escolher Beatriz para criticar, escolhendo a placa "egoísta" para grudar na testa dela. No mesmo momento, a aliada se mostrou incomodada com a escolha do termo.

A sister aproveitou o intervalo para tirar satisfação com o baiano. "Nossa, Davi. Você falar que eu não penso na Alane naquele dia…", apontou.

"Pô, Bia. Foi uma atitude que eu vi que você tomou. Aqui é um jogo de comprometimento, a gente que tem se comprometer", explicou Davi. "Eu sei, mas às vezes eu sou repetitiva. Tinham outras coisas que caberia mais", retrucou Beatriz.

O climão seguiu mesmo após o fim da dinâmica, quando Davi e Beatriz se sentaram para debater frente a frente. Ao invés de melhor a situação, ambos os participantes se exaltaram e não cederam à opinião do outro.

Sem chegar em um termo comum, os aliados decidiram se afastar fisicamente para frear a exaltação. Beatriz caiu no choro ao buscar conforto em conversa com Alane, admitindo que ficou "chateada" com o motorista.

"Eu gosto muito de você, do fundo do meu coração. Tenho muito orgulho de você. Tudo que você fala eu acho incrível, todos seus posicionamentos são incríveis, você ter botado Rodriguinho, apesar de ser sua opção para também proteger Davi, é incrível e lindo. Não acho que você erou. Amo o Davi, mas não acho que você errou e estou totalmente do seu lado. Estou do seu lado, não porque sou sua amiga, mas porque te admiro!", consolou Alane.

"Eu gosto tanto do Davi, tanto, tanto", ponderou Beatriz, mesmo chateada. "Nada nesse jogo é verdade absoluta. A dinâmica existe justamente para fazer as coisas mudarem de uma hora para outra", afirmou a bailarina.

