Logo após a formação do Paredão na noite de sexta-feira (5), o humorista Ed Gama, apresentador do "Bate-Papo BBB", publicou em suas redes sociais um meme envolvendo a sister Beatriz, e a equipe da vendedora não gostou nem um pouco da brincadeira.

Ed Gama havia compartilhado uma imagem distorcida da sister, com a seguinte legenda: "Pode ser eu mesma? Me salvar?".

O post faz referência à pergunta feita por Beatriz Reis ontem durante a formação da berlinda. Na dinâmica da vez, os brothers tiveram que escolher um participante para salvar do Paredão — em vez de votar em quem gostariam que fosse emparedado, como acontece normalmente. A vendedora perguntou a Tadeu se poderia salvar a si mesma.

A equipe de Beatriz rebateu o comentário do humorista e não poupou críticas: "Para de ser podre, cara. Tu já não consegue fazer seu trabalho com a mínima dignidade, aí quer fazer chacota da Bia?".

Ed respondeu: "Eu brinco com tudo e com todo mundo do BBB o tempo todo. Não é nada com a pessoa da Bia, é do jogo". Ele também disse estar ansioso para dizer o bordão "Brasil do Brasil" junto com ela.

A equipe contestou: "É do jogo? Que jogo é esse? Não é a primeira vez que você 'brinca' em tom de chacota com a Bia. Antes de fazer o 'Brasil do Brasil' com a Bia, mostra para ela as 'piadas' que você fez com ela, para você ver o quanto ela vai achar engraçado…".

