Reprodução BBB 24: Davi sobe o tom com Isabelle em 'DR': 'Está ficando tchonga?'

A relação de Davi e Isabelle estremeceu nesta quarta-feira (3) durante uma discussão. O participante baiano insistiu em pressionar a aliada para conversar sobre estratégias de jogo, contrariando a vontade dela. A situação levou a cunhã-poranga ao choro.

Na área externa, Davi abordou Isabelle com a finalidade de saber quem são as prioridades dela no jogo. O aliado queria que a sister lhe revelasse o pódio, mas recebeu uma negativa. "Por que eu sou obrigada a falar?", rebateu Isabelle.

Davi discordou que estava a obrigando a revelar a estratégia. "Por que eu tenho que fazer uma coisa na pessoa que eu tive convívio aqui dentro? Que eu vivi?", disse a amazonense, referindo-se a Giovanna Lima.

"Isabelle, você não está entendendo o que estou falando com você, não? Ou está ficando meio tchonga? Você está ouvindo o que estou falando com você, Isabelle?", disse Davi, subindo o tom com a colega.

Com o afunilamento do jogo, Davi está cercando os próprios aliados para combinar estratégias para a final. Nesse contexto, o brother já deixou claro que não aprova a aproximação de Isabelle com a rival Giovanna.

"Você não percebe as coisas que você fala, o jeito que você fala", reclamou Isabelle. "Você está me colocando em um lugar que não sou eu. Olha o que você está falando comigo! Ontem você falou que eu estava te pressionando. (...) Ninguém está te pressionando", alegou Davi.

A conversa ficou cada vez mais inflamada e o baiano chegou a dizer que Isabelle queria culpá-lo, quando ele só estava tentando fazê-la enxergar o que ela não está observando.

"Não estou querendo culpar ninguém, meu Deus", respondeu a sister, caindo no choro. "Não fala coisa que não está acontecendo, cara. Só estou conversando as coisas que eu sinto e acho", justificou Isabelle.

"Se você continuar dessa forma, me desculpa... Mas eu paro de conversar com você e não falo mais nada a partir de agora", definiu Davi.

Isabelle chora durante conversa com Davi.

Lá vem musiquinha de vilão para o Davi, hoje na edição.. #BBB24 pic.twitter.com/sJXOCzGdMk — Memerial (@diarioultimodia) April 3, 2024