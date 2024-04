Reprodução BBB 24: Davi pressiona Alane e Beatriz por posição no top 4

O participante Davi, do "BBB 24", já está se organizando para os momentos finais do reality, que deve ser encerrado no dia 16 de abril. Nesta quarta-feira (3), o baiano pressionou Alane e Beatriz para saber se ele estava no top 4 das aliadas.

Em conversa na área externa, Davi não hesitou em antecipar a conversa sobre prioridades dentro do jogo. O motorista de aplicativo abordou Alane e Beatriz sobre em que posição ele está no ranking delas.

"É aí Alane? Sou seu TOP 4 ou TOP 5?", questionou. O pódio da sister leva em consideração os colegas Beatriz, Matteus e possivelmente Isabelle. "Não sei", respondeu a bailarina.

Ao questionar Bia, a sister apontou ter dúvidas. "Não tenho essa resposta ainda, to analisando ainda o rumo que tá tomando", justificou.

