Reprodução/Globo - 30.03.2024 Beatriz, Fernanda e Giovanna enfrentam o 15º paredão do 'BBB 24'





Beatriz, Fernanda e Giovanna estão no 15º paredão do "BBB 24" e uma das sisters será eliminada do reality show neste domingo (31). A berlinda pode ter rejeição na reta final do programa da Globo, que termina em 16 de abril.





Segundo parcial da enquete do iG Gente, Beatriz vai se salvar de mais um paredão na temporada, recebendo apenas 12,1% dos votos. No entanto, a diferença entre as outras duas sister continua aumentando.

Giovanna aparece com 28,8% dos votos para ser eliminada, enquanto Fernanda se destaca como a mais votada da berlinda e deve deixar o reality show com 59% dos votos. O aumento na porcentagem acontece em meio a falas polêmicas da sister contra Davi .

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Quem deve ser eliminada do "BBB 24" nesta reta final? Beatriz, Fernanda ou Giovanna? Vote abaixo:

Beatriz, Fernanda e Giovanna estão no paredão do #BBB24 !

Quem você quer eliminar do reality show da Globo? Vote: — iG Gente (@iggente) March 30, 2024





Como o 15º paredão foi formado?

A líder Pitel pretendia colocar Matteus na primeira posição da berlinda, mas o brother venceu a prova do anjo e ganhou imunidade. Restou a sister escolher a segunda opção da mira para a vaga, Beatriz.





Já a pessoa mais votada pela casa foi Fernanda, após todo o grupo fada combinar voto contra a sister. Alane foi a segunda mais votada e teve a chance de indicar alguém para o paredão, escolhendo Giovanna.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: