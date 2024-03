Reprodução / TV Globo BBB 24: Beatriz diz que recebeu alerta de psicóloga e produção corta o sinal

Beatriz acabou revelando detalhes da sessão com a psicóloga no BBB 24. Em conversa com Alane e Isabelle, a sister contou como foi, mas teve o sinal das câmeras cortado.

A vendedora encontrou com as amigas no gramado após ter sido chamada pela profissional mesmo sem ter solicitado o atendimento.





"O que você fez lá?", questionou Alane. "Você tá dodói?", quis saber Isabelle. "Não. A privada soltou, né? E quem foi a culpada?", respondeu Bia.

Isabelle foi mais a fundo e perguntou sobre a conversa com a psicóloga. "Mas ela falou alguma coisa específica contigo?", comentou ela.

Beatriz, então, detalhou a conversa, porém sem completar as frases. "Não. Me alertando. Eu preciso parar de... Eu estava indo bem, aí, do nada, acho que foi ansiedade. Começou a me dar muita ansiedade e eu já...".

A manauara questionou se todos os brothers serão chamados para o atendimento, mas a sister não soube confirmar. Na sequência, Bia revelou que teve contato físico com a profissional.

"Só de dar um abraço nela... Ver um ser humano diferente... Ah, gente, eu tô na m*rda já", afirmou ela.

Após a fala, o sinal da conversa entre as sisters foi cortado pela produção.

