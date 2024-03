Reprodução/Globo - 30.03.2024 Beatriz, Fernanda e Giovanna enfrentam o 15º paredão do 'BBB 24'





A votação do paredão apertou após um embate entre torcidas de aliadas, fora do "BBB 24". Beatriz, Fernanda e Giovanna enfrentam o 15º paredão da temporada e uma das sisters será eliminada neste domingo (31).





Segundo parcial da enquete do iG Gente, Beatriz continua como a emparedada com menos chances de ser eliminada, com apenas 10,8% dos votos. No entanto, Giovanna, que antes tinha mais votos para sair, deve permanecer no programa, com 33,3% dos votos.

Já Fernanda se tornou a participante mais votada e pode ser eliminada do programa da Globo, com 55,9% dos votos. O aumento na porcentagem acontece após um embate entre as torcidas da sister e de Giovanna, aliadas atualmente no jogo.

A equipe de Fernanda incentivou os seguidores a votarem contra Giovanna. "Isso não é um conto de fadas. A nossa única opção aqui é fazer dar certo e nós vamos tentar até o fim. Sigam nosso posicionamento estratégico, nosso foco é a Fernanda. O voto é para sair, votem em Giovanna, para salvar a Fernanda", declarou a página.

Já os administradores das redes de Giovanna demonstraram a insatisfação com o a ação e se juntaram ao posicionamento da equipe de Beatriz no paredão, contra Fernanda. "Como já falamos, acreditamos firmemente na lealdade. Infelizmente, ela não veio. Por conta disso, nos reunimos e entendemos que a situação pede que nós sejamos 'Fora Fernanda' a partir de agora", afirmou o perfil.

Como o 15º paredão foi formado?

A líder Pitel pretendia colocar Matteus na primeira posição da berlinda, mas o brother venceu a prova do anjo e ganhou imunidade. Restou a sister escolher a segunda opção da mira para a vaga, Beatriz.





Já a pessoa mais votada pela casa foi Fernanda, após todo o grupo fada combinar voto contra a sister. Alane foi a segunda mais votada e teve a chance de indicar alguém para o paredão, escolhendo Giovanna.

