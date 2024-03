Reprodução/Instagram - 30.03.2024 Yasmin Brunet falou de experiência no 'BBB 24' nas redes sociais





Yasmin Brunet falou do "BBB 24" durante uma conversa com os seguidores nas redes sociais, nesta sexta-feira (29). A modelo entregou com quais participantes eliminados já conversou ou não após a participação.





"Já conversei com algumas pessoas. Falei com a [Vanessa] Lopes, com a [Wanessa] Camargo, com o Michel, com a Raquele e com a Leidy. Estou me lembrando, acho que foi isso. Talvez tenha esquecido de alguém, mas falei com essas pessoas até agora", explicou no Instagram.



Participantes com quem Yasmin era próxima na casa ficaram de fora da lista, como Rodriguinho e Nizam. Outros brothers envolvidos na polêmica dos comentários sobre o corpo da modelo também não foram citados, como Vinicius Rodrigues e Lucas Pizane.

Além da revelação sobre os contatos fora da casa, Brunet também foi questionada por um seguidor se ela se arrependeu de algo que fez no reality show. "Me arrependo de ter me exaltado demais nas brigas", expôs.

"E, ao mesmo tempo, mais para o final, eu já estava tão cansada, porque lá é um cansaço mental tão grande, que eu não tinha mais argumento para as brigas", complementou.

