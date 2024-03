Reprodução/Globo - 18.03.2024 Alane, Beatriz e Raquele estão no 13º paredão do 'BBB 24'





Alane, Beatriz e Raquele disputam o 13º paredão do "BBB 24" e participaram do Sincerão desta segunda-feira (18). A dinâmica da discórdia exigiu que as emparedadas e a líder, Giovanna, definissem o pódio no jogo e selecionassem quais participantes deveriam ser eliminados .







Às vésperas de mais uma eliminação, o Sincerão não gerou alguma mudança no resultado da berlinda. Assim como foi apontado em parciais anteriores da enquete do iG Gente, Raquele segue com mais chances de sair do jogo, na parcial da manhã desta terça-feira (19).

A eliminação da doceira ainda deve ser marcada por uma rejeição do público, já que a sister recebeu 88,2% dos votos. Alane surge como a segunda mais votada, com 7,3% dos votos. Já Beatriz tem apenas 4,5% de chances de sair neste paredão.

Quem deve ser eliminada do "BBB 24"? Alane, Beatriz ou Raquele? Vote abaixo:

Alane, Beatriz e Raquele estão no paredão do #BBB24 ! Quem você quer eliminar do reality show? Vote abaixo: — iG Gente (@iggente) March 18, 2024





Como o paredão foi formado?

Reviravoltas marcaram a formação da 13ª berlinda do reality da Globo. Matteus venceu a prova do anjo e imunizou Beatriz. Contudo, a sister logo perdeu a imunidade, já que Raquele usou o poder curinga para vetar a decisão do anjo. A líder Giovanna, então, indicou a vendedora para o paredão.





Em uma votação aberta, os votos foram divididos entre Davi e MC Bin Laden, mas o motorista de aplicativo foi o mais votado e caiu na berlinda, com seis votos do colega. Já na votação do confessionário, Alane recebeu cinco votos e integrou a disputa mais uma vez.

Alane, Matteus, Davi, Beatriz e MC Bin Laden, que formaram a mira da líder Giovanna, ainda ganharam um poder na formação do paredão. O grupo entrou em consenso e indicou Raquele. A doceira, Alane e Davi disputaram a prova bate e volta. O brother teve mais sorte e escapou da berlinda.

