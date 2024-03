Reprodução BBB: Fernanda causa polêmica ao dizer que Bia tem 'problema' genético

A participante do "BBB 24" Fernanda causou polêmica nesta segunda-feira (18) ao zombar de Beatriz, apontando que a sister tem "problema". Na fala, a confeiteira sugeriu que a colega de confinamento estivesse necessitando de um diagnóstico médico, supondo um caso de anomalia genética.



Em conversa com aliados, Fernanda apontou: "Eu acho essa menina dodói, cara. Acho ela dodói do tipo dodói. Está faltando cromossomo ali."

Lucas Buda ainda tentou conter a fala de Fernanda, que foi considerada preconceituosa contra pessoas com deficiência.

"Vocês ficam: 'Não pode falar essas coisas'. Eu estou falando o que eu acho, que é dodói. Eu acho que ela tem problema, não acho nada normal ali. Acho que tem problema. Fico até com medo de falar, às vezes, porque acho que é uma questão de laudo", zombou.

A conversa foi interrompida pelas câmeras do reality show, que direcionaram os telespectadores do Globoplay para a área onde estavam Beatriz, Davi Brito e Alane Dias reunidos.

Nas redes, internautas repudiaram as declarações. "Tenho um filho com síndrome de down e ver uma mãe atípica, com filho autista que sabe a nossa luta contra o preconceito, certas falas, saindo da própria boca dela, é um soco no estômago, ultrapassa muito o BBB, dói, vontade de chorar", publicou uma usuária do X/Twitter.

"Não é a primeira vez que ela faz este tipo de comentário e ainda tem os aliados rindo e uma ASSISTENTE SOCIAL se divertindo. Lamentável e triste", apontou outra.

