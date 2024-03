Reprodução/Globo BBB 24: Sincerão tem dinâmica morna com desejo de eliminação e pódio

Após muito prepararem os discursos, Alane, Beatriz, Raquele, Giovanna e Matteus, participaram do Sincerão na noite desta terça-feira (18) no BBB 24.

Na dinâmica da semana, os participantes tiveram que escolher 3 colegas de confinamento que eles querem de eliminar do programa de acordo com a ordem. Por fim, eles montaram o famoso pódio.





Giovanna escolheu Beatriz, Alane e Davi, e pontuou a mudança de comportamento da vendedora, as punições da atriz e as atitudes do motorista de aplicativo. Para o pódio, ela se declarou para Raquele e Pitel.

"A Bia veio se mostrando para mim como pessoa deu ma maneira muito diferente. Ela disse que despreza meu jogo, me colocou como lobo mau, falou que sou intrometida e fica me dando planta. Falou que eu não me posicionava dentro da casa, sendo que passou mais de 50 dias me ignorando aqui dentro. Já virou as costas em festa quando eu tava conversando com outra amiga minha, fica querendo dar 100 justificativas que não sei de onde surgiu isso, sendo que não tivemos atrito. A Alane somente pelo desconforto de ficar tomando muita punição. Ela faz de forma consciente e não consegue assumir a culpa com relação a esses fatos. Tentou em colocar contra Yasmin. [...] Davi acha que ninguém pode julgar ele pelos atos, porém ele faz isso muito com as outras pessoas, chamou Rodriguinho de fraco, Michel de fraco, Yasmin de inútil", disse ela.





Matteus escolheu Pitel, MC Bin Laden e Fernanda para serem eliminados. A assistente social foi alvo pelas críticas contra ele, o funkeiro pelo jogo confuso e a confeiteira pelas "decisões erradas". Já no pódio, ele colocou Beatriz e Alane.

"Coloquei a Pitel como primeira pessoa que gostaria de eliminar, porque em várias oportunidades ela sentou a lenha em mim, falou que eu me fazia de bonzinho, de sonso, que sou morde e assopra... Ela tem uma visão muito distorcida. Se eu fosse uma pessoa escrota e pesada, eu seria julgado da mesma forma. Ela não tinha argumentos e foi inventar moda. Ela não faz parte do meu grupo e não tem que saber do meu jogo. Bin Laden é um cara que converso e acho que tá flutuando muito no jogo. Já foi macetado aqui dentro pelo lado que tá lá agora, diz que joga sozinho, mas está do lado de quem sentou a lenha nele. A Fernanda não tenho muita coisa para falar... ela tomou umas decisões erradas, umas atitudes erradas na casa", comentou.

Alane quer eliminar Raquele, Giovanna e Leidy Elin, pelo paredão atual, falta de verdade e discussões respectivamente. Já no pódio, ela colocou Beatriz e Matteus.

"A primeira pessoa que quero eliminar é a Raquele, primeiramente porque tá no meu Paredão comigo e com minha amiga... Ela é uma pessoa que admiro, mas ela tá indo pelas beiradas, já fez coisas para mim, já me vetou, já triturou a carta da minha mãe, pede desculpas e acaba fazendo outra coisa... Giovanna reproduz um discurso que outras pessoas fizeram de mim. Ela tá se aproximando não por aliança de afinidade, mas de jogo. Não sinto alianças verdadeiras, e por isso meu pódio é feito de pessoas verdadeiras. Leidy é uma situação delicada, porque gosto da Leidy, mas tivemos algumas discussões... ela disse que nossa amizade tinha terminado e isso reflete a personalidade deu uma pessoa. Ela falou que eu era o Top 5 e depois não olha mais na minha cara. Não posso mais confiar", afirmou ela.

Beatriz escolheu a eliminação de Giovanna, Pitel e Fernanda. Giovanna pela indicação ao paredão, Pitel pelas críticas às propagandas dela e Fernanda pela falsidade. No pódio, Bia colocou Alane e Matteus.

"Giovanna me colocou no Paredão direto e somos de grupos opostos. Acho intrometida, planta, se intromete me assuntos que não dizem respeito a ela... Pitel falou das minhas propagandas... Quando ela fala 'fico no quarto estudando sobre o jogo o tempo todo', só é no quarto, porque quando vem pra fora só fala bestagem! Ela tá falando da minha vida pessoal e não preciso provar para ela aqui dentro. Continuo fazendo propaganda porque é algo meu. Fernanda, extremamente falsa, se aproveita de eliminações das pessoas, de sentimentos, para tirar proveito e puxar voto. A frase dela é: o que seriam dos espertos se não fossem os otários?", comentou.

Por fim, Raquele torceu pela eliminação de Alane, Beatriz e Davi. No pódio, ela apostou em Giovanna e Isabelle.

"A Alane é a pessoa com quem estou no Paredão. É como ela mostrou aqui: ela acha que o mundo gira em torno dela e não é isso. Ela tem umas atitudes meio inconvenientes e falsas na casa. Ela quis colocar Giovanna como falsa para Yasmin, falando que ela era falsa por conta de ter votado na Wanessa, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela escolheu de falar que, quando o trio dela era completo até umas semanas atrás, elas desciam a lenha na Isabelle e hoje estão como se fossem melhores amigas! A Bia vive no mundo da lua porque, na liderança, ela me deu alvo usando coisas que não tinha a ver no momento. Cabe dizer que você é intrometida. [...] Davi por atitudes que ele tem tomado na casa, que me incomodam e ontem. Se ele que ser um príncipe com as amigas dele, ok, mas se mostra ser um chato aqui, é um chato que tenho que julgar", concluiu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp