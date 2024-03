Reprodução/Globo BBB 24: Leidy Elin entra para lista histórica do reality; entenda

Parece que o jogo de Leidy Elin está dando muito certo dentro do BBB 24. A sister está prestes a bater um recorde no programa ao passar 71 dias sem ganhar nenhum voto para o paredão.

Nas treze berlindas já formadas, a trancista não foi mencionada por nenhum outro participante no confessionário.





Atualmente, ela ocupa o segundo lugar no ranking dos participantes que ficaram mais dias sem serem votados. Leidy fica atrás de Gabi Martins, que só foi votada no 73º dia do BBB 20.

Bruna Griphao, do BBB 23, vem atrás da sister sem votos por 69 dias.

No TOP 5 do ranking estão: Gabi Martins (BBB 20) com 73 dias, Leidy Elin (BBB 24) com 71 dias, Bruna Griphao (BBB 23) e Monique (BBB 12) com 69 dias, Rafa Kalimann (BBB 20) e Marcela Mc Gowan (BBB 20) com 68 dias e Sérgio (BBB 1) com 60 dias.

