Reprodução/Globo - 11.03.2024 Isabelle, Lucas Henrique Buda e Yasmin Brunet disputam o 12º paredão do 'BBB 24'

O décimo segundo Paredão do BBB 24 foi formado na noite do último domingo (10), Lucas Henrique foi emparedado por ser o primeiro a deixar a prova do Líder e não foi imunizado por isso, apesar de ter ganho a Prova do Anjo. Yasmin Brunet foi indicada por Beatriz, a Líder da semana. Isabelle foi indicada por Pitel, que tinha o poder coringa e Matteus foi indicado pela casa, mas se livrou da berlinda na prova Bate e Volta.

De acordo com o resultado parcial das 12h30 da enquete do iG Gente no X (antigo Twitter), a cunhã não tem chances de ser eliminada, com apenas 5,5% dos votos.

Lucas, apesar de estar sendo acusado de traição pela ex-esposa, ainda deve continuar protagonizando mais flertes com Pitel na casa, já que tem 40,9%.

A menos que a dinâmica do Sincerão mude a votação, Yasmin deve ser a décima segunda com 53,6% de rejeição.

Quem você quer eliminar do "BBB 24"? Vote abaixo:

Quem você quer eliminar neste paredão do #BBB24 ? Isabelle, Lucas Buda ou Yasmin Brunet? VOTE! — iG Gente (@iggente) March 11, 2024





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente