Reprodução Bianca assume namoro com modelo italiano: 'Do jeitinho que desejei'

A influenciadora Bianca Andrade surpreendeu os seguidores neste domingo (3) ao anunciar o relacionamento com o modelo italiano Luca Daffrè. No Instagram, a empresária destacou que o relacionamento foi um dos desejos do 'mapa dos sonhos'.

Nos Stories, Bianca Andrade quebrou o silêncio e finalmente assumiu o romance com Luca Daffrè. "Tão louco sentir esse frio na barriga de adolescente depois de tanto tempo. Uma parte de mim ainda tem medo de se entregar e a outra tem certeza que ele veio do jeitinho que eu sempre desejei", escreveu ela.

A empresária está passando uma temporada em Londres, na Inglaterra, em um programa de intercâmbio para aprimorar o inglês. Na rede social, ela contou ter levado Luca para passear pela cidade.

"Eu sei que ele é a coisa mais linda do mundo (até porque eu também sou), mas isso é pequeno perto da energia boa que a gente tem junto", refletiu. "Ele me levou para conhecer o restaurante de um amigo e parecia cena de filme."

O último relacionamento da ex-BBB foi com o jornalista Fred Bruno, que resultou no nascimento de Cris, de 2 anos. Desde a separação, Bianca dizia publicamente que não queria relacionamento sério.

No anúncio, a blogueira revelou ter desejado se apaixonar em 2024, quando planejou o "mapa dos sonhos". "Foi a primeira vez que eu coloquei no mapa dos sonhos me apaixonar por alguém que me fizesse bem", confessou.

Nascido em Trento, na Itália, Luca Daffrè tem 29 anos, é modelo fitness e participou do reality "L’isola dei famosi" (A ilha dos famosos).