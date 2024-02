Reprodução/Globo - 26.02.2024 Fernanda, Lucas e Rodriguinho disputam paredão no 'BBB 24'





O Sincerão desta segunda-feira (26) agitou a votação do décimo paredão no "BBB 24". A dinâmica com o banho de tinta foi marcada pelo climão entre os participantes e até um "puxão de orelha" de Tadeu Schmidt . A votação da berlinda apertou após a atividade e definiu qual brother deve ser eliminado nesta terça-feira (27).





Segundo parcial da enquete do iG Gente, Fernanda segue com menos chances de ser eliminada, com apenas 8,6% dos votos para sair do reality show. A sister não teve tantos momentos de destaque no Sincerão quanto os outros emparedados, que enfrentam a disputa real neste paredão.





Lucas se posicionou sobre os conflitos e ainda protagonizou um barraco com Davi após o programa ao vivo. Já Rodriguinho se revoltou por ganhar o banho de tinta e recebeu a bronca de Tadeu, pelo brother não justificar os motivos de colocar Isabelle como alvo.

Na enquete, Lucas aparece com 25,2% dos votos para ser eliminado, enquanto Rodriguinho deve sair com 66,2% dos votos. Vote abaixo em quem você gostaria de ver fora do "BBB 24":

Quem você quer ELIMINAR do #BBB24 ? Fernanda, Lucas ou Rodriguinho? — iG Gente (@iggente) February 26, 2024





Como o décimo paredão foi formado?

A berlinda começou a ser definida a partir da indicação da líder Beatriz, que optou por indicar Rodriguinho. Isabelle, que venceu a prova do líder com a vendedora, também ganhou uma indicação e colocou Lucas na disputa.

Leidy Elin também teve o privilégio de indicar alguém ao paredão, após arrematar o poder coringa da semana. A sister indicou Fernanda para mais uma berlinda na edição. MC Bin Laden recebeu nove votos na votação no confessionário, mas escapou do paredão após vencer a prova bate e volta.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: