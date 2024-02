Reprodução/Globoplay - 26.02.2024 Wanessa desabafa sobre dificuldades financeiras





Pouco após acertar as contas com Michel, Wanessa conversou com Lucas Henrique e Yasmin na área externa. No papo, ela recordou uma história envolvendo seu pais, Zezé di Camargo e Zilu Godoi, e contou que a mãe foi a pessoa que mais a ajudou financeiramente.

Wanessa entrou no assunto após explicar os incômodos que a confusão com Michel lhe despertou. A cantora disse que tudo o que tem é fruto do trabalho. Então, ela lembrou da separação de seus pais.







"Teve uma situação dos meus pais que eu tive que me envolver, inclusive judicialmente. Isso acabou comigo", disse Wanessa. "Eu fui massacrada na internet. 'É porque ela é interesseira, é porque ela é sustentada pelo pai ainda'", recordou.

"Sabe quem mais me ajudou na vida com dinheiro? Não foi meu pai, foi minha minha mãe. Se tinha alguém que, por dinheiro, eu poderia fazer alguma coisa, era ela", disse Wanessa.

Wanessa contou como Zilu a apoiou na vida financeira. "Eu tive um perrengão, eu fui roubada duas vezes. Quem me ajudou foi minha mãe, financeiramente. Eu tenho uma cartinha de dívida com ela, nem com meu pai", completou.



