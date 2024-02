Reprodução/Globoplay - 26.02.2024 Yasmin Brunet critica MC Bin Laden no BBB 24





Yasmin deixou claro que está sem paciência para as atitudes de MC Bin Laden no BBB 24. Na cozinha, a modelo conversou com Wanessa e disse que o brother inventa situações e coloca a aliada dela no Paredão, mas depois a aponta como falsa.

"Acho que vou falar com ele hoje. Vai ficar de 'cobra', 'ai, falsa'. Desculpa, meu amor, mas eu tenho coerência", disse Yasmin. "Eu não tenho paciência para essas coisas, não", afirmou Wanessa.























"Está zoando com a minha cara? Inventa um monte de coisa, aumenta os negócios, bota minha aliada número 1 no Paredão, e eu vou fazer o quê? Ah, por favor, me respeita", destacou a modelo.

A cantora argumenta que ele não a colocou no Paredão, mas Yasmin rebateu e disse que sim. "Voto aberto, não quis nem esconder", diz ela. "Tudo isso para não votar no Marcus, para não ser puxado. E a falsa sou eu?", acrescentou. "Ele não fez essa votação porque tinha medo do Marcus puxar ele", finalizou.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: