O Sincerão desta segunda-feira (26) movimentou o BBB 24. A dinâmica da semana envolveu balde de gosma e inspiração no filme "Carrie - A Estranha". Desta vez, os Emparedados, Líder e Anjo continuaram dentro da sala da casa mais vigiada do Brasil e definiram quem recebia os banhos de gosma.

Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho, emparedados, a Líder Beatriz e o Anjo Michel precisaram escolher nomear um participante para cada categoria: Protege, Despreza e está Fora do Jogo no reality show. Nas duas últimas categorias, os brothers chamados eram sujados com tinta amarela e vermelha, respectivamente.







Davi e Isabelle foram os mais desprezados da casa e, por sua vez, tiveram que entrar em consenso e escolher o participante da sala que mais desprezam. O baiano foi escolhido por Michel, Fernanda, Lucas e Rodriguinho, enquanto a cunhã foi alvo de Rodriguinho e Lucas. O escolhido pela dupla foi Rodriguinho, que recebeu um banho com tinta amarela.

“Eu acho ele um péssimo jogador, como eu já falei na cara dele — justificou o motorista de aplicativo”, disse o motorista de aplicativo sobre o pagodeiro.





Em seguida, Davi, que também foi o mais citado para sair do jogo, escolheu Michel para receber a consequência do jogo. “É um baita de um mentiroso e um falso”, disparou o baiano sobre o professor.

O décimo Paredão do BBB24 é formado por Fernanda, Lucas e Rodriguinho. A eliminação acontece na próxima terça-feira (27), e apenas um brother deixará a casa do BBB.

Veja as escolhas de cada brother na dinâmica:

Beatriz

Protege - Alane

Despreza - Giovanna

Fora do jogo - Pitel

Michel

Protege - Raquele

Despreza - Davi

Fora do jogo - MC Bin Laden

Fernanda

Protege - Pitel

Despreza - Davi

Fora do jogo - Leidy Elin

Lucas Henrique

Protege - Leidy Elin

Despreza - Isabelle

Fora do jogo - Davi

Rodriguinho

Protege - Pitel

Despreza - Isabelle

Fora do jogo - Davi

