BBB 24: Xande de Pilares explica ignorada em Beatriz em show

Xande de Pilares se pronunciou neste domingo (25) por ter ignorado Beatriz durante o show no BBB 24. O cantor usou as redes sociais para explicar o caso.

Nos Stories do Instagram, o artista explicou que seguiu as regras do reality e, por isso, não abraçou a sister.





"A noite de ontem foi muito maravilhosa. Tive a oportunidade de conhecer os participantes da casa, palco maravilhoso. Mas só queria dar uma dica pra vocês: não deem importância para comentários de redes sociais. É igual à época do jornal: a notícia de um dia embrulha o peixe de outro. Tinha uma regra para ser seguida, foi seguida", começou ele.

Na sequência, o pagodeiro afirmou que irá abraçar a vendedora do Brás quando estiver fora do programa. "Quando a Bia sair, vou dar um abraço nela da maneira que eu acho que ela tem que receber. E redes sociais é assim: quem gosta de você, fala bem. Quem não gosta, fala mal. Quem gosta do que você faz, fala bem. Quem não gosta, fala mal".

Por fim, Xande mandou um alerta para os seguidores e concluiu o ocorrido. "Não dê importância para comentários de redes sociais, senão você vai parar de viver - e você não pode parar de viver. Por isso que é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Se Jesus não agradou todo mundo, quem sou eu pra tentar?", completou.

