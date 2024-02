Reprodução/Instagram Diogo Nogueira abre álbum de fotos em Maldivas e se declara a Paolla Oliveira

Diogo Nogueira usou as redes sociais neste domingo (25) para fazer uma declaração a namorada, Paolla Oliveira. O casal está curtindo uma viagem nas Ilhas Maldivas.

O cantor compartilhou registros românticos dos pombinhos, com beijos e sorrisos, diante da vista paradisíaca.





"Quero tudo junto, lado a lado, seu eterno namorado", escreveu ele na legenda da publicação.

Claro que os seguidores não deixaram de rasgar elogios para os dois. "Eu não sei se é a Paola que tem sorte ou se é o Diogo", disse uma; "Cúmplices, carinhosos, respeitosos, lindíssimos... Vocês são desse planeta?", questionou outra; "Significado de tanto faz! Lindos!", declarou uma terceira.

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira embarcaram para Dubai e Maldivas após a maratona de apresentações e desfiles no Carnaval.

