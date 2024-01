Reprodução/ Instagram Erika Januzza

A Disney acaba de ganhar a primeira bruxa negra, e ela é brasileira. Latifa, interpretada por Erika Januza, faz parte do trio de bruxas boas da série "A Magia de Aruna", que já está disponível na plataforma de streaming do estúdio (Disney +). Em conversa ao iG Gente, a atriz se mostrou contente com a personagem, comemorou a diversidade presente na produção, e desabafou da responsabilidade de representar pessoas negras na indústria audiovisual.



"Eu fiquei muito feliz com o convite porque, além da honra de poder fazer uma bruxa da Disney, eu consumo esse tipo de produto, esse universo da Disney", inicia Januza, que contracena com Cleo (Cloe) e Giovanna Ewbank (Juno), outras duas bruxas da série.

A atriz ressalta a diversidade da produção: "Colocaram a Cleo ruiva, a Giovanna loira e eu como a bruxa negra, representando três tipos de bruxas. O melhor foi que elas são bruxas do bem porque as bruxas são geralmente representadas como figuras do mal. As bruxas são figuras que, na verdade, são incompreendidas, mulheres cheias de poder, cheias de conhecimento, que a sociedade acabou afastando e deixando na margem. Então, mostrar isso de um lado positivo, ainda mais sendo uma bruxa negra, é importante, até porque se fosse uma bruxa má negra, não sei se teria o mesmo cunho positivo".



Mesmo em ritmo de comemoração, Januza confessa que sente um peso ao ter a responsabilidade de representar as pessoas negras nesses tipos de trabalho. "Eu sinto [a pressão] o tempo todo. Eu acho que com o fato de ser uma mulher negra no audiovisual, em todos os âmbitos da vida, a gente tem sempre que entregar um pouco além. As pessoas estão sempre esperando que a gente falhe. Então, a gente tem que fazer dobrado para ter oportunidade, fazer dobrado para ocupar esses espaço. Quando a gente ocupa esses espaços, eles têm que ter o máximo de excelência".

"Desde o início da minha carreira, eu dou o melhor de mim e é com muito prazer, não é nem por cobrança da sociedade. É o melhor de mim para eu representar outras pessoas e para mim mesma", continua.



Divulgação/ Disney + Cleo Pires, Erika Januzza e Giovanna Ewbank interpretam as bruxas boas da série "A Magia de Aruna", disponível no Disney +

A mineira ainda aponta que as produções da Disney, de fato, estão se tornando mais diversas, mas que mais mudanças precisam acontecer. "É tardio, mas a mudança está começando a acontecer. Ainda tá muito leve porque se fomos parar para pensar temos a Princesa e o Sapo, temos Ariel [do live-action] agora tem aqui 'A Magia de Aruna', pensando em uma produção brasileira. São poucas que estão se inserindo".



Ela completa: "Acho que entenderam a necessidade da população de querer se ver, principalmente, no Brasil, onde a população é negra e não se vê representada no audiovisual [...] Acho que é tardio, mas em tempo".

Erika Januza estreou na TV na série "Suburbia", em 2012, no primeiro trabalho dela como atriz. Desde então, a mineira fez diversos papéis, como Sarah, em "Arcanjo Renegado", que terá a terceira temporada lançada em 2024, no Globoplay, e Latifa, em "Magia de Aruna". Januza também está escalada para o remake de "Dona Beja", que será lançado na HBO Max.







