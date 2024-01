Reprodução / TV Globo BBB 24: Wanessa Camargo fala como será reencontro com Dado Dolabella

O BBB 24 tem apenas uma semana, mas os participantes já estão com saudades de casa! Nesta segunda-feira (15), Wanessa Camargo idealizou como será o reencontro com Dado Dolabella após o confinamento.



Durante a tarde, a cantora e Lucas Pizane conversaram sobre o reencontro com os amados, Dado Dolabella e Beatriz Esquivel respectivamente.

"Quando você rever o Dado, você sabe exatamente o que você vai fazer?", perguntou o jovem.

Wanessa foi modesta e revelou que estará com as crianças. "Provavelmente... Eu vou estar com os meus filhos, né. Só um...", declarou ela, sinalizando um beijo e um abraço.

Luca Pizane apostou que irá 'bugar' ao ver a namorada depois de tanto tempo. "Eu vou bugar também", concordou Camargo.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: