Divulgação/ Globo BBB 24: brother e sister empatam como favoritos no paredão; veja

O BBB 24 está no processo acelerado logo nas primeiras semanas de programa. No último domingo (14), após a eliminação de Thalyta , foi formado um novo paredão com Beatriz, Davi e Lucas Pizane.

Na enquete do iG Gente, a vencedora do Brás e motorista de aplicativo empatam como favorito na votação para permanecer na casa.





Beatriz lidera com 43,8% dos votos para a permanência. Davi vem logo na sequência com 43,2%. Sendo assim, Lucas Pizane deve ser eliminado com apenas 13,1%.

Na formação do paredão, Beatriz foi indicada pelo líder Lucas. Pizane empatou na votação da casa com Alane e foi para berlinda após o voto de minerva do líder. Já Davi foi o escolhido entre o 6 vetados da votação para ser o terceiro a disputar a permanência na casa.

Aproveite para votar:

Quem você quer que fique? BEATRIZ, DAVI OU LUCAS PIZANE? #BBB24 — iG Gente (@iggente) January 15, 2024





