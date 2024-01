Reprodução/ Globo Alane tem mais uma crise de ansiedade no "BBB 24"

Na manhã desta segunda-feira (15), Alane passou por mais um momento difícil no "BBB 24". A sister caiu no choro e apresentou respiração ofegante após desentendimentos com Nizam e Vanessa Lopes. Internautas, logo, sugeriram crise de ansiedade e se solidarizaram com a bailarina.







Alane teve outra crise de ans1ed4de ☹️ #BBB24 pic.twitter.com/nDEYHEzU4H — Central Reality (@centralreality) January 15, 2024

Alane já tinha tido uma crise de ansiedade, dias atrás, após um desentendimento com Nizam, com que teve um breve affair. A sister chegou a desmaiar após o brother reprová-la. A bailarina queria contar a Vanessa Lopes que o descendente de libaneses criticou a tiktoker por conversar com os outros olhando no espelho, mas Nizam afirmou que isso iria prejudicá-lo.



Dessa vez, Alane tentou controlar a crise na dispensa e internautas se solidarizaram. "Melhoras para a diva", disse um. "Tadinha, o Nizam é um cara muito tóxico, olha o mal que ele já fez pra essa garota", escreveu outro.



Melhoras para a diva — Pires (@prazerpires) January 15, 2024









Tadinha, o Nizam é um cara mto tóxico, olha o mal que ele já fez pra essa garota — Batisto (@TioBatisto) January 15, 2024









Ela precisa consultar um terapeuta por causa dessa crise constante... A saúde mental dela é muito importante, por favor — Iyanu Oluwa (@Iyanuoluwa4sure) January 15, 2024









A crise vem depois de Alane tentar se acertar com Vanessa Lopes no último domingo (14). Ela pediu desculpas para a tiktoker, que se mostrou chateada com a maneira que a sister lidou com a informação . Vanessa ainda a acusou de promover rivalidade feminina. No domingo, a bailarina ainda comentou que percebeu indícios que estava em uma relação abusiva com Nizam.



