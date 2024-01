Reprodução / TV Globo BBB 24: Wanessa Camargo reclama de fala homofóbica de brother

Wanessa Camargo estava conversando com Giovanna e Isabelle no quarto quando reclamou da fala homofóbica que Davi teve durante discussão com Nizam após a formação do último paredão.

A cantora contou que não viu a treta mas que se incomodou com o termo usado pelo motorista de aplicativo. "Vocês iam ver eu brigando pela primeira vez. Se eu vejo alguém falando isso, eu tremo", disse

Meu filho uma vez estava com um amiguinho e eu peguei o amiguinho, sentei e falei: 'vamos conversar, quem te falou que viado é isso aqui?'”, relembrou de uma ocasião.

“Quando eu vejo marmanjo fazendo isso.. Eu sou muito calma, mas quando eu vejo eu fico louca”, falou Wanessa.

Isabelle concordou com o ponto de vista da artista: "Isso é ofensivo e torturante."

"O termo é pejorativo", ressaltou a filha de Zezé di Camargo.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente