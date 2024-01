Globo/Fábio Rocha BBB 24: Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet estão no paredão; vote

Parece que a disputa do primeiro paredão do BBB 24 vai ficar entre os Pipocas. Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet enfrentam os votos do público para se manterem no reality.

De acordo com a parcial das 12h30 do iG Gente, o merendeiro escolar deve ser o primeiro eliminado da edição com apenas 11,3% dos votos.





Já a favorita para essa berlinda é a modelo, a única Camarote do paredão, com 64,2% da escolha do público para ficar. Giovanna vem como coadjuvante com 24,6%.

Veja como foi a formação do paredão

Deniziane Ferreira ganhou a primeira prova do líder, após ficar quase 19 horas na disputa de resistência, e decidiu indicar Maycon. A fisioterapeuta justificou a indicação com a falta de afinidade com o cozinheiro.

Davi Brito e Isabelle Nogueira, escolhidos pelo público para entrar no reality show pelo Puxadinho, ficaram imunes da primeira votação. Giovanna, que entrou no programa pela mesma dinâmica, não teve a mesma sorte e foi a mais votada da casa, ocupando a segunda posição do paredão, com sete votos.

Yasmin teve cinco votos e foi a segunda mais votada da casa, fazendo com que ela fechasse a berlinda tripla.

Aproveite para votar:

🚨Quem você quer que fique no #BBB24 ? — iG Gente (@iggente) January 10, 2024





