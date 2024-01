Reprodução / TV Globo BBB 24: Davi diz a Yasmin Brunet que não sabia que ela era famosa

Durante a madrugada desta quarta-feira (10), Davi bateu um papo com Yasmin Brunet, quando confidenciou que não sabia quem a influenciadora era. "Você é famosa, não é?! Fiquei sabendo. Não sabia que você é famosa", disse o rapaz.

Davi é motorista de aplicativo e tem 21 anos. Até a confirmação da participação no BBB 24, ele não tinha nenhuma rede social. O Instagram criado recentemente foi excluído por ter ganhado um número grande de seguidores em muito pouco tempo.

No X (antigo Twitter), os telespectadores comentaram a revelação de Davi. "A mente de uma pessoa cronicamente desonline é uma maravilha, sabe?", disse uma.

"A grande maioria só conhece sub de Insta de fofoca, os famosos mesmo…. crescer com TV, jornais e revistas realmente fez muita diferença entre as gerações", comentou outro. "Mas essa é famosa desde antes do advento das redes sociais, gente", argumentou mais uma.

o coitado tinha nem instagram vai la saber quem eh yasmin brunet kkkkmmkkmk