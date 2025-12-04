Reprodução Instagram Virginia compartilhou registros da luxuosa decoração de Natal





A influenciadora Virginia Fonseca revelou nesta quinta-feira (4) que o clima de Natal já tomou conta de sua mansão em Goiânia. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela mostrou a grandiosa decoração montada para celebrar a data ao lado dos três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, no primeiro Natal desde o fim do casamento com o cantor Zé Felipe.

“Entramos em dezembro e, pra mim, começou a melhor época do ano: NATAL! Natal a gente comemora o nascimento de Jesus, família, amor, presenteia quem a gente ama, muita comida gostosa, luzes”, escreveu. “Eu amo essa data e não abro mão de viver intensamente cada momento com a minha família! Por aqui já estamos em clima natalino.”

O tour pela casa revelou um cenário digno de filme: árvores de Natal espalhadas pelos ambientes, presépio, Papai Noel, personagens temáticos, trenó iluminado, casa de biscoitos e um jardim tomado por luzes especiais. Até o Grinch, o famoso personagem verde que odeia o Natal, ganhou espaço na produção.

Nos comentários, o jogador Vini Jr., com quem Virginia vive um relacionamento, reagiu à publicação com emojis de coração, chamando a atenção dos seguidores.

Primeiro Natal após a separação

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em maio, após quatro anos de união. Pais de três crianças, os dois mantiveram a cordialidade pública desde o término. Assim como a influenciadora, Zé Felipe também seguiu a vida amorosa e assumiu um relacionamento com a cantora Ana Castela.