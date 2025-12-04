Reprodução/Internet SBT foi derrotado pela série Chicago P.D., da Record, exibida na madrugada

A crise de audiência do SBT também chegou ao horário que já foi inabalável para a emissora: habituada a nadar de braçadas na disputa pela vice-liderança nas madrugadas, em que a Record libera grande parte de sua programação para concessionários, a rede liderada por Daniela Beyruti também já está sentindo a pressão da concorrente entre meia-noite e 6h da manhã.

O canal não conseguiu superar os índices conquistados por Chicago P.D., tapa-buraco exibido no início da madrugada da adversária, em nenhum momento ao longo da programação de quarta-feira (3). Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que a produção conquistou 4,3 pontos de média em sua faixa horária completa, das 23h58 à 0h33.

Com um pico de 6,3 pontos, o seriado da Record conquistou seu melhor desempenho de 2025 e atingiu mais telespectadores que toda a programação do SBT, que teve a sua melhor performance diária com a novela A.Mar, que registrou 3,7 pontos entre 21h14 e 22h40.

Série policial

O spin-off de Chicago Fire, Chicago P.D. se concentra no fictício 21º Distrito, que abriga patrulheiros e a unidade de inteligência de elite do departamento, liderada pelo detetive-sargento Hank Voight (Jason Beghe).

As três primeiras temporadas e a primeira metade da quarta temporada se concentram na patrulha e nos oficiais de inteligência, mas o programa muda para se concentrar na Unidade de Inteligência a partir da segunda metade da quarta temporada, depois que o oficial Kevin Atwater (LaRoyce Hawkins) e a oficial Kim Burgess (Marina Squerciati) avançam para a Unidade de Inteligência.